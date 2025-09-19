На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скандального военблогера Алехина внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ внес в реестр иноагентов военблогера Алехина
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Алехин»

В реестр иноагентов внесли блогера и бывшего советника экс-губернатора Курской области Романа Алехина. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Ведомство утверждает, что Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации», — добавили в Минюсте.

Также в реестр иноагентов включили историка Сергея Эрлиха, журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова и медиапроект «Avtozak-LIVE».

9 сентября в сети было опубликовано видео, в котором подробно описывается схема «отмыва» 200 млн рублей. Согласно изложенной информации, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего он закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии, при этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алехин прокомментировал информацию о его «премиальном автопарке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами