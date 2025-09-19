Скандального военблогера Алехина внесли в реестр иноагентов

В реестр иноагентов внесли блогера и бывшего советника экс-губернатора Курской области Романа Алехина. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Ведомство утверждает, что Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации», — добавили в Минюсте.

Также в реестр иноагентов включили историка Сергея Эрлиха, журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова и медиапроект «Avtozak-LIVE».

9 сентября в сети было опубликовано видео, в котором подробно описывается схема «отмыва» 200 млн рублей. Согласно изложенной информации, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего он закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии, при этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алехин прокомментировал информацию о его «премиальном автопарке».