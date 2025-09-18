В Гидрометцентре рассказали, когда в России выпадет первый снег

Вильфанд: первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября

Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что мокрый снег уже наблюдается на юге Дальнего Востока.

«А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях ожидаются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре.

При этом эксперт предупредила об ожидаемом снижении ночных температур после начала астрономической осени 23 сентября до уровня в 2–7°C. Специалистка отметила, что, поскольку отрицательные температуры не ожидаются, то не будет и снега.

