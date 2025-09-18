На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали, когда в России выпадет первый снег

Вильфанд: первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября
true
true
true
close
Depositphotos

Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что мокрый снег уже наблюдается на юге Дальнего Востока.

«А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях ожидаются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре.

При этом эксперт предупредила об ожидаемом снижении ночных температур после начала астрономической осени 23 сентября до уровня в 2–7°C. Специалистка отметила, что, поскольку отрицательные температуры не ожидаются, то не будет и снега.

Ранее Россиян предупредили об аномальной погоде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами