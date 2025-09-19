На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия выделила Киргизии 700 квот на поступление в вузы

Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Правительство РФ выделило гражданам Киргизии 700 квот на бесплатное обучение в вузах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в республике.

«Квота правительства России включает бесплатное обучение на бюджетном месте, предоставление общежития и стипендию. У граждан Кыргызстана есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что в настоящее время уже начался прием документов на обучение в российских вузах. Граждане Киргизии смогут подать их на портале Education in Russia до 15 декабря включительно, отметили в дипмиссии.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии. По его словам, сегодня на территории республики работает большое количество российских предприятий.

Ранее Лавров выразил благодарность Киргизии за позицию по Украине.

