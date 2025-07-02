На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил о важности партнерства России и Киргизии

Путин: Россия является одним из главных партнеров Киргизии
true
true
true
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

Россия является одним из главных партнеров Киргизии. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, пишет РИА Новости.

«Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана», — сказал он.

Лидер Киргизии прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры с Путиным проходят в Москве.

Во время встречи Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. Российский лидер отметил, что особый статус русского языка позволяет двум странам эффективно сотрудничать по ряду направлений, в том числе и в экономике.

В свою очередь Жапаров отметил, что между Бишкеком и Москвой имеется полное взаимопонимание.

Ранее Лавров выразил благодарность Киргизии за позицию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами