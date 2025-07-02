Путин напомнил о важности партнерства России и Киргизии

Россия является одним из главных партнеров Киргизии. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, пишет РИА Новости.

«Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана», — сказал он.

Лидер Киргизии прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры с Путиным проходят в Москве.

Во время встречи Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. Российский лидер отметил, что особый статус русского языка позволяет двум странам эффективно сотрудничать по ряду направлений, в том числе и в экономике.

В свою очередь Жапаров отметил, что между Бишкеком и Москвой имеется полное взаимопонимание.

Ранее Лавров выразил благодарность Киргизии за позицию по Украине.