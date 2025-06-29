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Лавров оценил позицию Киргизии по Украине

Лавров выразил благодарность Киргизии за позицию по Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил киргизского коллегу Жээнбека Кулубаева за позицию Бишкека по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы выразили признательность за сбалансированную, объективную позицию в отношении того, что происходит вокруг усилий по урегулированию конфликта на Украине», — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона убеждена, что для решения конфликта на Украине необходимо прекратить процесс законодательного истребления всего русского на территории республики.

Лавров добавил, что особое внимание было уделено обстановке на Ближнем и Среднем Востоке, проблеме Палестины и ситуации вокруг Ирана.

Глава российского МИД 29—30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД, у Лаврова запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров прилетел в Киргизию вечером 28 июня.

Ранее Лавров заявил, что Запад обкрадывает европейцев ради Украины.

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