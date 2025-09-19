Ушла к подруге и не вернулась: в Ростовской области четыре дня ищут школьницу

В Ростове четвертые сутки ищут 16-летнюю девочку, которая не вернулась от подруги

В Ростове-на-Дону полиция объявила о пропаже 16-летней девушки, ее местоположение неизвестно уже четвертый сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полиции уточнили, что Усмонова Шахина Хайруллоджонова пропала 15 сентября. По предварительной информации, в тот день подросток покинула дом и отправилась в гости к подруге. После визита приятельницы несовершеннолетняя не вернулась.

«Была одета: длинное черное платье в цветочек, белые босоножки. При себе имела черную маленькую сумку», — уточнили в правоохранительных органах.

До этого в Ростовской области подросток сбежал в лес, чтобы не ходить в школу. 17-летний юноша ушел из дома в ночь на 15 августа, почти двое суток его искали сотрудники полиции и волонтеры. Обнаружить его удалось в лесном массиве Зимовниковского района.

Молодой человек признался, что заранее спланировал побег из дома, потому что не хотел посещать школу. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.

Ранее в Подмосковье подросток пропал после поездки с незнакомцем.