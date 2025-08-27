На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье подросток пропал после поездки с незнакомцем

SHOT: в Подмосковье 17-летний юноша уехал с незнакомцем и пропал
Telegram-канал SHOT

Полицейские и волонтеры ищут 17-летнего подростка из Солнечногорска, который уехал в Ростовскую область с помощью сервиса по поиску попутчиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Shot, несовершеннолетний пропал в понедельник 25 августа. Юноша находился в школе, после чего завез девушку домой на такси и вернулся домой. Родителям он сказал, что торопится, взял паспорт и рюкзак и ушел.

Спустя некоторое время выяснилось, что школьник воспользовался сервисом поиска попутчиков. Водитель, который подвозил подростка сообщил, что высадил его в Ростовской области. Родители пропавшего не знают, зачем сыну потребовалось срочно уехать, родственников и знакомых в Ростове у них нет.

В последний раз он выходил на связь в понедельник, по словам его девушки, разговор постоянно прерывался, с тех пор телефон молодого человека недоступен.

До этого в Ростовской области подросток сбежал в лес, чтобы не ходить в школу. 17-летний юноша ушел из дома в ночь на 15 августа, почти двое суток его искали сотрудники полиции и волонтеры. Обнаружить его удалось в лесном массиве Зимовниковского района.
Молодой человек признался, что заранее спланировал побег из дома, потому что не хотел посещать школу. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.

Ранее ярославский школьник боялся вернуться домой после прогулки без спроса.

