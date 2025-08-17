На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу

В Ростовской области подросток сбежал в лес, чтобы не ходить в школу
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Волгодонске сотрудники полиции установили местонахождение подростка, который сбежал из дома, чтобы не учиться. Об этом сообщает УМВД региона.

17-летний юноша ушел из дома в ночь на 15 августа, почти двое суток его искали сотрудники полиции и волонтеры. Обнаружить его удалось в лесном массиве Зимовниковского района.

Молодой человек признался, что заранее спланировал побег из дома, потому что не хотел посещать школу. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. Несовершеннолетнего передали родителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тверской области шестилетняя девочка одна уехала на электричке в Москву. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина сообщила, что собиралась ехать с ребенком в Москву. Шестилетняя девочка зашла в вагон, а мать не успела, состав тронулся. Информация была оперативно передана начальнику станции Конаково для связи с машинистом. Девочку нашли в вагоне, на Ленинградском вокзале в Москве она благополучно дождалась мать.

Ранее подросток сбежал из крымского лагеря ради прогулки по Симферополю.

