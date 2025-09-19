Стало известно, сколько сладкого можно есть взрослым в день

Единой нормы потребления сахара для взрослых людей не существует. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

«Углеводы бывают простые и сложные. Простые (например, сахар и фруктоза) быстро усваиваются, вызывая резкие скачки глюкозы и калорийную нагрузку. Сложные углеводы, содержащиеся в овощах, цельнозерновых продуктах и клетчатке, усваиваются медленно, что положительно сказывается на обмене веществ», — объяснил эксперт.

По его словам, для людей с умеренной физической активностью ориентировочно нужно 150–200 г углеводов в день. При это лучше получать их из продуктов, содержащих сложные углеводы, а не из рафинированного сахара или сладких напитков. Барсуков добавил, что в целом важно включать в рацион сложные углеводы, белки и полезные жиры, чтобы замедлить усвоение сахара и дать организму стабильную энергию.

Инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко до этого говорила, что сахарозаменители могут помочь пациентам с сахарным диабетом, а также желающим сбросить вес, потому что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы.

Ранее ученые выяснили, что острая капуста может снижать уровень сахара в крови.