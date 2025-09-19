На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько сладкого можно есть взрослым в день

Специалист Барсуков: единой нормы потребления сахара для взрослых не существует
Depositphotos

Единой нормы потребления сахара для взрослых людей не существует. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

«Углеводы бывают простые и сложные. Простые (например, сахар и фруктоза) быстро усваиваются, вызывая резкие скачки глюкозы и калорийную нагрузку. Сложные углеводы, содержащиеся в овощах, цельнозерновых продуктах и клетчатке, усваиваются медленно, что положительно сказывается на обмене веществ», — объяснил эксперт.

По его словам, для людей с умеренной физической активностью ориентировочно нужно 150–200 г углеводов в день. При это лучше получать их из продуктов, содержащих сложные углеводы, а не из рафинированного сахара или сладких напитков. Барсуков добавил, что в целом важно включать в рацион сложные углеводы, белки и полезные жиры, чтобы замедлить усвоение сахара и дать организму стабильную энергию.

Инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко до этого говорила, что сахарозаменители могут помочь пациентам с сахарным диабетом, а также желающим сбросить вес, потому что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы.

Ранее ученые выяснили, что острая капуста может снижать уровень сахара в крови.

