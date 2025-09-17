На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Острая капуста может снижать уровень сахара в крови, выяснили ученые

Nutrition Reviews: кимчи снижает давление и уровень сахара в крови
Thomas Peter/Reuters

Традиционное корейское блюдо кимчи из ферментированной острой капусты может снижать уровень сахара в крови натощак и артериального давления. К такому выводу пришли ученые из Университета Коннектикута в результате анализа девяти клинических исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition Reviews.

Выяснилось, что у людей, которые регулярно включали кимчи в рацион, уровень глюкозы натощак был в среднем ниже на 1,93 мг/дл по сравнению с контрольной группой. Уровень триглицеридов (молекул жиров) в крови у любителей этого блюда сокращался на 28,88 мг/дл, а артериальное давление — на 3,48 мм рт. ст. (систолическое) и на 2,68 мм рт. ст. (диастолическое).

Эти показатели, по словам авторов исследования, считаются значимыми в профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают: положительный эффект наблюдался даже при высоком содержании соли в кимчи. Обычно избыточное потребление натрия считается фактором, способствующим повышению давления, однако в случае с ферментированными продуктами, по мнению ученых, такого не происходит. Исследователи предполагают, что пробиотики, образующиеся в процессе брожения, могут нейтрализовать часть негативного воздействия соли.

Тем не менее, исследователи уточняют: все клинические испытания проводились в Корее и среди представителей азиатской популяции. Это значит, что прежде чем делать универсальные выводы, необходимо провести дополнительные исследования в других регионах и среди разных этнических групп.

Ранее гипертоникам посоветовали чаще есть лук.

