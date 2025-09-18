Праздник для любителей бега: в Москве пройдет крупнейшее беговое событие страны

В этом году марафон вновь пройдет в два дня. 20 сентября стартуют участники забега на 10 км, а на следующий день — марафонцы и команды корпоративной и студенческой эстафет. Всего ожидается около 50 тысяч человек. География впечатляет: зарегистрированы бегуны из 65 стран.

Почти половина участников выходит на дистанцию впервые, каждый пятый никогда раньше не участвовал в стартах Бегового сообщества. Еще четверть знакомы с серией забегов, но только в 2025-м решились на Московский Марафон. Впрочем, есть и ветераны движения: более 250 человек пробегут классическую марафонскую дистанцию в десятый и более раз.

Бег для всех

Корпоративный сегмент растет год от года. В 2025-м более 250 компаний заявили своих сотрудников для индивидуального участия, еще около 140 команд выйдут на старт в эстафете.

Не отстают и университеты. В открытой студенческой эстафете заявлено рекордное количество участников — 60 команд. Для многих студентов это уникальный шанс выйти на большую трассу в центре Москвы.

В 2025 году организаторы предоставили около 4000 бесплатных регистраций для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий. Для них участие полностью бесплатное — расходы покрывают организаторы.

Новый маршрут — новая Москва

Главная новость для бегунов — обновленные маршруты. Старт обоих забегов перенесли на Лужнецкую набережную, а финиш состоится на улице Лужники. Дистанции снова пройдут по центральным улицам и набережным, но в этот раз участники увидят Москву под другим углом.

Большой театр, собор Василия Блаженного, сталинские высотки, Политехнический музей, памятник Петру I — марафон обещает стать еще и экскурсией по самым узнаваемым местам столицы. Маршруты сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствуют стандартам World Athletics.

Профессиональная программа и обмен опытом

Московский Марафон давно перестал быть только любительским. В 2025 году он становится частью новой стратегии Бегового сообщества по развитию профессионального спорта.

19 и 20 сентября впервые пройдет программа для тренеров под названием «Система спортивной подготовки. Традиции и современные тенденции». В рамках двухдневной сессии специалисты обсудят подготовку атлетов, современные тренды и опыт ведущих стран. Онлайн-гостем станет Энди Джонс — британский физиолог, консультант проекта SUB2 и специалист, работавший с Полой Рэдклифф, бывшей рекордсменкой мира в марафоне.

Параллельно пройдет Race Director program — серия встреч, где команда Московского Марафона поделится опытом с более чем 50 организаторами забегов.

Выставка, деловой форум и забеги для детей

Еще одно ключевое событие — спортивная выставка у «РЖД Арены», которая пройдет с 18 по 20 сентября. На площади 15 тысяч квадратных метров разместятся 70 компаний: производители спортивной одежды и обуви, питания, гаджетов и аксессуаров для бега.

Будет работать лекторий с выступлениями экспертов, встречи с организаторами марафона и просмотр прямой трансляции забега на 10 км.

Параллельно стартует крупный бизнес-форум «Спорт. Бизнес. Люди». В течение двух дней более 30 спикеров — лидеров спортивной индустрии — обсудят развитие рынка, спонсорские проекты и будущее бегового движения. Организаторы обещают, что это станет новой площадкой для диалога между спортом, бизнесом и обществом.

20 сентября на старт выйдут самые юные участники — дети от 4 до 13 лет. Им предстоит пробежать 400 или 800 метров в зависимости от возрастной группы. Каждый получит памятную медаль, а три самых быстрых мальчика и девочки в каждой из возрастных категорий — кубки и подарки. Детский забег собирает сотни семей и для многих уже стал настоящей семейной традицией.

Призовой фонд и международная конкуренция

Призовой фонд 2025 года стал рекордным — 10,74 млн рублей против 6,3 млн в прошлом году. На марафонской дистанции в абсолютном зачете награды получат по десять лучших мужчин и женщин. В национальном зачете предусмотрены призы для трех россиян среди мужчин и женщин. Победителей ждут не только денежные выплаты, но и памятные кубки, подарки от партнеров, а также специальные награды в возрастных категориях. На дистанции 10 км будут отмечены первые три мужчины и три женщины.

За призовые места будут бороться около ста профессиональных атлетов, в том числе представители Кении, Эфиопии, Китая, Марокко, Беларуси, Южной Африки и других стран.

Памятные медали и Лига марафонов БРИКС

Каждый финишер получит медаль — главный символ личной победы. Особые награды предусмотрены для участников Лиги марафонов БРИКС: более 1800 бегунов пробегут Московский Марафон как третий старт серии и получат отдельную медаль. Еще более 3400 человек выйдут на дистанцию как во второй забег в рамках Лиги – их ждет памятный значок.

Город болеет за марафонцев

Организаторы готовят обширную программу поддержки зрителей. По маршруту будет более ста фан-зон, на сайте опубликована карта болельщика. Вход в стартово-финишный городок открыт для всех желающих: 20 сентября с 9:30, 21 сентября с 8:30.

Впервые в истории марафона прямой эфир покажут не только с марафонской дистанции, но и с забега на 10 км. Трансляции будут идти в официальном сообществе забега во «ВКонтакте», а прямой эфир с забега на 42.2 км можно будет увидеть и в кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк» в шести российских городах.

Предусмотрены также текстовые трансляции в Telegram-канале с эксклюзивными фото и видео. Кроме того, за несколько дней до старта прошел аналитический эфир с прогнозами на выступления элитных спортсменов, а после марафона — итоговый разбор.

Москва как символ

Московский Марафон за 12 лет превратился в символ спортивной Москвы. Это не только проверка на выносливость, но и демонстрация возможностей города. На два дня столица становится ареной для десятков тысяч бегунов и тысяч зрителей, а также миллионов болельщиков онлайн.

