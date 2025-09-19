Врач рассказала, какие продукты опасны для детей

Детям в возрасте до трех лет нельзя давать орехи, жевательные резинки и виноград, потому что они могут поперхнуться этими продуктами. Об этом рассказала главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина, передает sarinform.ru.

По ее словам, в их рационе не должно быть фастфуда, чипсов, сосисок, поскольку они могут навредить организму.

Кандидат медицинских наук, преподаватель Стоматологической ассоциации России, врач стоматолог-терапевт, пародонтолог Екатерина Лобода говорила газете «Известия», что соблюдение правильного питания поможет сохранить детям зубы.

Яхина также посоветовала чаще убираться дома и учить детей соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с улицы. При лечении она ребенка призвала «четко следовать назначениям врача».

«Незаконченный курс лечения очень плохо потом скажется [на здоровье]», — добавила врач.

Результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия», (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что россияне считают необходимым на законодательном уровне запретить продажу детям сладостей, газировки и фастфуда по аналогии с алкогольной продукцией — такого мнения придерживаются 39% граждан. Против подобного запрета выступают 48% россиян, еще 13% затруднились с ответом.

