Психолог объяснила, почему нельзя запрещать детям есть фастфуд

Детям нельзя насильно запрещать есть фастфуд и заставлять их менять стиль питания, потому что это может их травмировать. Об этом НСН рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, вместо этого родителям стоит рассказывать ребенку, как питаться правильнее и быть более здоровым. Психолог призвала не ругать и не высмеивать детей.

«Спокойное обсуждение будет поводом для ребенка задуматься. Если родители грамотно питаются сами, то ребенок начнет тоже задумываться, как пища влияет на его здоровье. Если ребенку сказать, что он слишком толстый, для него это будет травмой. А если сказать ребенку комплимент, подчеркнуть его сильные стороны, а потом сказать, что есть вкусное питание более полезное, будет лучше», — отметила Наумова.

Она добавила, что начинать разговаривать о здоровом питании лучше с самого детства.

Результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия», (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что россияне считают необходимым на законодательном уровне запретить продажу детям сладостей, газировки и фастфуда по аналогии с алкогольной продукцией — такого мнения придерживаются 39% граждан. Против подобного запрета выступают 48% россиян, еще 13% затруднились с ответом.

