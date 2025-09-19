Россияне назвали сумму, ради которой готовы бросить основную работу

Свыше половины (54%) россиян уволятся, если смогут зарабатывать 100–200 тыс. рублей в месяц из альтернативных источников дохода. Это показало исследование аналитиков Эколь и Зарплата.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый шестой назвал сумму в пределах 100 тыс. рублей, почти четверть (23%) — 200–300 тыс. рублей, и только 6% для этого нужно более 300 тыс. рублей в месяц.

Подавляющее большинство опрошенных (95%) хотели бы освоить новую для себя профессию. В топ-3 желаемых сфер для подработки вошли бьюти-индустрия (18%), информационные технологии и сфера искусства и культуры (17%), а также, в равных долях сфера доставки и продаж (14%). Опрос показал, что свыше половины россиян (55%) регулярно подрабатывают. Каждый десятый (10%) берет дополнительную работу только по выходным, 60% подрабатывают в течение нескольких дней при появлении свободного времени, а каждый пятый (22%) — ежедневно.

При этом среди тех респондентов, кто с той или иной частотой прибегают к подработкам, половина (54%) предпочитает заниматься деятельностью, отличающейся от их основной. Еще треть выходят на фриланс по своей специальности, а 12% берут дополнительные оплачиваемые задачи на основном месте работы.

Среди сфер, в которых подрабатывающие россияне получают дополнительный доход, самыми популярными направлениями оказались репетиторство (17%), торговля (10%) и бьюти-сфера (9%). В топ-5 также вошли такие профессии, как курьер и водитель такси (7 и 6% соответственно). Абсолютное большинство россиян (70%) получают за счет таких подработок дополнительный доход в размере не более 20 тыс. рублей ежемесячно, каждый седьмой зарабатывает 20–30 тыс. рублей, 6% — в пределах 30–40 тысяч, еще 10% получают заработок свыше 40 тыс. рублей.

Ранее россиянам дали советы, как решиться на первую подработку.