На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали сумму, ради которой готовы бросить основную работу

Россиянам нужно 100–200 тыс. рублей в месяц, чтобы бросить основную работу
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Свыше половины (54%) россиян уволятся, если смогут зарабатывать 100–200 тыс. рублей в месяц из альтернативных источников дохода. Это показало исследование аналитиков Эколь и Зарплата.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый шестой назвал сумму в пределах 100 тыс. рублей, почти четверть (23%) — 200–300 тыс. рублей, и только 6% для этого нужно более 300 тыс. рублей в месяц.

Подавляющее большинство опрошенных (95%) хотели бы освоить новую для себя профессию. В топ-3 желаемых сфер для подработки вошли бьюти-индустрия (18%), информационные технологии и сфера искусства и культуры (17%), а также, в равных долях сфера доставки и продаж (14%). Опрос показал, что свыше половины россиян (55%) регулярно подрабатывают. Каждый десятый (10%) берет дополнительную работу только по выходным, 60% подрабатывают в течение нескольких дней при появлении свободного времени, а каждый пятый (22%) — ежедневно.

При этом среди тех респондентов, кто с той или иной частотой прибегают к подработкам, половина (54%) предпочитает заниматься деятельностью, отличающейся от их основной. Еще треть выходят на фриланс по своей специальности, а 12% берут дополнительные оплачиваемые задачи на основном месте работы.

Среди сфер, в которых подрабатывающие россияне получают дополнительный доход, самыми популярными направлениями оказались репетиторство (17%), торговля (10%) и бьюти-сфера (9%). В топ-5 также вошли такие профессии, как курьер и водитель такси (7 и 6% соответственно). Абсолютное большинство россиян (70%) получают за счет таких подработок дополнительный доход в размере не более 20 тыс. рублей ежемесячно, каждый седьмой зарабатывает 20–30 тыс. рублей, 6% — в пределах 30–40 тысяч, еще 10% получают заработок свыше 40 тыс. рублей.

Ранее россиянам дали советы, как решиться на первую подработку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами