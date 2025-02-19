Россиянам дали советы, как решиться на первую подработку

Тренд на гибкую занятость продолжает набирать обороты — только за 2024 год количество предложений выросло в 3,3 раза. Как решиться на первую подработку и сделать это грамотно, «Газете.Ru» рассказала Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go! .

«Есть несколько причин, когда выход на первую подработку может стать решением. Например, если вы хотите обзавестись дополнительным источником заработка, копите на свою цель – от финансовой подушки до отпуска, не хотите терять в доходе после сокращения или увольнения или желаете попробовать себя в новом деле, не уходя с основного места работы», — объяснила она.

Первое правило — составьте реалистичный график и выберите удобный формат.

«Подработка не должна мешать основной работе и сну. Для этого на начальном этапе определитесь, что для вас важнее — близость к дому, сидячая или активная занятость, меньше или больше общения с людьми, неквалифицированный труд или требующий особых навыков, смены в будние или выходные дни. Исходя из выбранных критериев можно составить примерный список специальностей, которые подойдут для дополнительной деятельности», — объяснила эксперт.

Второе — проверяйте, куда вы идете подрабатывать. Чтобы не столкнуться с сомнительной компанией, обращайте внимание на размер оплаты, способы её получения. Тщательно изучите отзывы в интернете от прошлых исполнителей и сотрудников организации, а если ищете варианты в соцсетях и мессенджерах — обращайте внимание на надёжность аккаунта. Часто отправка картинок с рекламой лёгкого заработка от незнакомых лиц является спамом.

«При поиске подработки через платформы гибкой занятости выясните, есть ли гарантия выплаты после выполнения задания, насколько прозрачна система вывода средств и выхода на задание», — рекомендовала она.

Третье — внимательно изучите требования к подработке. Даже в сферах, где не нужны особые навыки, важно внимательно читать описание и рекомендации к заданию. Например, иногда может понадобиться специальная одежда для работы в разных температурных зонах. Кроме этого, всегда кстати будет удобная обувь и перекусы, чтобы чувствовать себя комфортно на протяжении смены.

Четвёртое — не экономьте на отдыхе.

«Даже если вы выбираете временную занятость с невысокой нагрузкой, помните, что на неё вы тратите свои силы. Чтобы сохранить продуктивность и в других сферах своей жизни, обязательно оставляйте в своём графике слоты на качественный отдых: прогулки, время с близкими или занятия хобби. Это поможет перезагрузиться и подготовиться к новой трудовой неделе», — сказала эксперт.

Подработка — это не только способ увеличить доход, но и возможность развить в себе новые софт -скиллы. Например, умение быстро выполнять задачи, грамотно планировать время и коммуникации может пригодиться и в основной деятельности исполнителя. А иногда даже помочь определиться с будущей карьерой: после заданий в торговом зале некоторые из них выбирают работу менеджера или открывают собственный магазин.

«Главное, старайтесь не брать слишком большое количество заданий с самого начала. Начните с малого, оцените свои силы — и тогда дополнительная занятость станет поддержкой, а не источником стресса», — резюмировала она.

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