Ожирение предложили признать социально значимым заболеванием

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением внести ожирение в список социально значимых заболеваний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ВСП также предлагает ввести специальные налоги на продукты питания, считающиеся вредными для здоровья, и пересмотреть принципы организации питания в школьных учреждениях.

Согласно официальной статистике, избыточный вес или ожирение наблюдаются у 40% школьников среднего возраста и у 70% взрослых людей старше 70 лет. При этом количество пациентов с указанными проблемами ежегодно растет. Инициативы ВСП получили одобрение независимых экспертов, однако Министерство здравоохранения пока не предоставило официальных комментариев по данному вопросу.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев, выступая на форуме, посвященном проблемам ожирения, метаболизма и продолжительности жизни, представил комплекс мер, направленных на борьбу с избыточным весом. Он напомнил, что Россия входит в первую восьмерку стран мира, в которых зарегистрировано более половины всех случаев ожирения. В этот список также входят Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет.

«По оценкам Минздрава России на 2024 год, около 40 миллионов человек в нашей стране страдают от ожирения», – подчеркнул Жулев.

Он также обратил внимание на то, что ожирение все чаще диагностируется в детском возрасте, и каждое следующее поколение набирает лишний вес быстрее, чем предыдущее.

Ранее российские ученые выявили новую скрытую причину ожирения.