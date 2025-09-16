На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые выявили новую скрытую причину ожирения

Ученые из БФУ нашли скрытую причину ожирения в каплях внутри клеток
Depositphotos

Ученые из БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из Сеченовского университета установили, что ожирение и метаболический синдром возникают из-за сбоев во взаимодействии митохондрий — «энергостанций клетки» — и жировых капель, накапливающих энергию внутри клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Метаболический синдром — одно из самых распространенных нарушений обмена веществ: от него страдает около миллиарда человек по всему миру. Это состояние сопровождается ожирением, повышением давления, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Главная причина патологии — сбой энергетического обмена на клеточном уровне.

В норме липидные капли в клетках накапливают жиры, а митохондрии перерабатывают их в энергию. Митохондрии называют «энергетическими станциями клетки», — именно они обеспечивают организм топливом для работы. Для этого между ними и липидными каплями формируются особые контакты: кратковременные и стабильные. Последние особенно важны для тканей с высоким энергопотреблением, таких как мышцы и сердце.

Ученые выяснили, что при ожирении структура этих контактов нарушается: липидные капли увеличиваются, митохондрии а митохондрии расщепляются и теряют белки-посредники. В результате жирные кислоты не перерабатываются, а накапливаются в клетке, что ведет к инсулинорезистентности и избыточному отложению жира.

Авторы работы также показали, что митохондрии, постоянно связанные с липидными каплями, образуют отдельный функциональный подтип. Они отличаются от «свободных» митохондрий формой, составом белков и биохимическими процессами. Потеря таких структур означает утрату целого класса внутриклеточных компонентов, необходимых для нормальной работы организма.

«Белки, которые обеспечивают контакт митохондрий и липидных капель, могут стать новыми мишенями для терапии. Это позволит воздействовать не на последствия болезни, а на ее причину», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Наталья Тодосенко.

Ранее был найден способ похудеть без ограничений в питании.

