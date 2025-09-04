Медузы второй раз за месяц заблокировали АЭС во Франции

BBC: медузы второй раз за месяц нарушили работу французской АЭС

Медузы второй раз за месяц нарушили работу атомной электростанции (АЭС) во Франции. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на данные французской национальной энергетической компании EDF.

По данным журналистов, инцидент произошел на станции «Палюэль» в Нормандии. Там медузы попали в фильтры насосной станции и АЭС, в результате чего выработка электроэнергии сократилась на 2,4 гигаватта. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы станции.

«В результате аварии общая выработка электроэнергии на АЭС «Палуэль» в 5,2 гигаватта сократилась почти вдвое после того, как один из ее четырех реакторов был остановлен, а второй — сокращен в качестве защитной меры», — говорится в сообщении.

11 августа аналогичная ситуация произошла на атомной электростанции Gravelines на севере Франции. Там пришлось экстренно остановить четыре реактора из-за попадания в системы охлаждения огромного роя медуз. АЭС, расположенная между Дюнкерком и Кале, является одной из крупнейшей в стране.

