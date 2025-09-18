На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трое мужчин, вымогавших с битой деньги у подростка, арестованы в Челябинске

В Челябинске задержали вымогателей, пытавшихся отобрать 130 тысяч у школьника
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Челябинске задержали и отправили под арест троих мужчин, вымогавших деньги у подростка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление СКР и ГУ МВД России по области.

Троих местных жителей задержали по обвинению в вымогательстве денежных средств у несовершеннолетнего с применением насилия.

По версии следствия, в апреле этого года они напали на 16-летнего подростка в гаражах на Механической улице, похитили его и с помощью биты и пневматического пистолета пытались выбить у жертвы 130 тыс. рублей. Пострадавший получил несколько ударов по лицу и туловищу, а также ранение ноги.

Злоумышленников задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставили в следственный отдел.

Недавно суд избрал 18 и 22-летнему фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, а их 32-летний подельник был отправлен под домашний арест по состоянию здоровья. Расследование продолжается.

Ранее 15-летняя школьница вымогала у знакомого 500 тысяч рублей, обвинив его в домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами