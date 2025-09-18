Трое мужчин, вымогавших с битой деньги у подростка, арестованы в Челябинске

В Челябинске задержали вымогателей, пытавшихся отобрать 130 тысяч у школьника

В Челябинске задержали и отправили под арест троих мужчин, вымогавших деньги у подростка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление СКР и ГУ МВД России по области.

Троих местных жителей задержали по обвинению в вымогательстве денежных средств у несовершеннолетнего с применением насилия.

По версии следствия, в апреле этого года они напали на 16-летнего подростка в гаражах на Механической улице, похитили его и с помощью биты и пневматического пистолета пытались выбить у жертвы 130 тыс. рублей. Пострадавший получил несколько ударов по лицу и туловищу, а также ранение ноги.

Злоумышленников задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставили в следственный отдел.

Недавно суд избрал 18 и 22-летнему фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, а их 32-летний подельник был отправлен под домашний арест по состоянию здоровья. Расследование продолжается.

