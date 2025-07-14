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15-летняя школьница вымогала у знакомого 500 тысяч рублей, обвинив его в домогательствах

В ХМАО против 15-летней девушки и ее сообщника возбудили дело о вымогательстве
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Югре 15-летняя школьница вымогала у 20-летнего знакомого 500 тыс. рублей, угрожая ему уголовным делом о домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по ХМАО.

Дело по статье «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» возбудили в отношении 15-летней девушки и 19-летнего юноши из Сургутского района. Жертвой шантажистов стал их знакомый. Пострадавший рассказал, что злоумышленники угрожали применением насилия, а также обещали распространить о нем ложную информацию.

В итоге молодой человек испугался и согласился перевести вымогателям 10 тыс. рублей, эту сумму они впоследствии сняли со счета. По данным Ura.ru, именно девушка стала шантажировать потерпевшего, с которым была знакома.

«Она знала, что он работает, у него есть деньги и решила их с него стрясти. Утверждала, что он якобы ее домогался», — заявил источник агентства.

Теперь несовершеннолетней и ее подельнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее в российском регионе пожаловались на банду девочек-подростков, нападающих на детей.

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