Турист столкнулся с медведем в национальном парке и отогнал его спреем

В США мужчина выжил после встречи с медведем в национальном парке
Depositphotos

Медведь ранил туриста в Йеллоустонском национальном парке в США. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во вторник, 16 сентября, на пешеходной тропе в районе озера Турбид к северо-востоку от озера Йеллоустон. 29-летний мужчина столкнулся с медведем в 4 километрах от ближайшего населенного пункта и распылил отпугивающее средство, когда тот начал нападать.

Предварительно, гризли причинил туристу-одиночке травмы груди и руки. Помощь ему оказали сотрудники медицинской службы национальных парков. Сначала раненого доставили в местный медпункт, а затем — в больницу.

На следующий день тропа оставалась закрытой в связи с произошедшем, а представители парка заявили, что у них нет дополнительной информации о состоянии пострадавшего.

Ранее россиянин спас жену и ребенка от медведя, отразив атаку палкой.

