Россиянин спас жену и ребенка от медведя, отразив атаку палкой

На Сахалине мужчина спас от медведя жену и ребенка, отразив атаку палкой
gigello/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине местный житель спас свою семью от медведя с помощью палки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время семейного сбора ягод в лесу неподалеку от города Северо-Курильска. Медведь атаковал женщину и повалил ее на землю. Ее супруг, вооружившись палкой, начал кричать и бить животное, заставив его отступить. Ребенок при этом не пострадал — он находился в стороне.

В результате нападения женщина получила синяки и ссадины, госпитализация в медицинское учреждение ей не потребовалась. Поступок мужчины отметили начальник ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу и глава муниципалитета Александр Овсянников.

Ранее медведь проник на участок в частном секторе Южно-Сахалинска.

