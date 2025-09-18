На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пара пенсионеров поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 15 млн рублей

В Архангельской области супруги-пенсионеры отдали мошенникам 15 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Архангельской области пожилые супруги отдали мошенникам крупную сумму денег, поверив в уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце августа, когда супруги находились в Подмосковье. Неизвестный, представившийся сотрудником фирмы по ремонту домофонов, сообщил о замене аппаратов и отправке кода для входа в подъезд. После звонка пенсионерке пришло сообщение о мошенничестве с предложением перезвонить на указанный номер. Ответивший аферист представился сотрудником «Роскомнадзора» и сообщил о якобы оформленной от ее имени доверенности на члена террористической организации.

В течение трех недель пара по инструкциям злоумышленников переводила деньги на «безопасный счет», обналичивала средства и даже продала автомобиль. Общая сумма потерь составила около 15 млн рублей. Осознав обман, супруги обратились в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее российский бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив в уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами