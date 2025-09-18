Пара пенсионеров поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 15 млн рублей

В Архангельской области пожилые супруги отдали мошенникам крупную сумму денег, поверив в уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце августа, когда супруги находились в Подмосковье. Неизвестный, представившийся сотрудником фирмы по ремонту домофонов, сообщил о замене аппаратов и отправке кода для входа в подъезд. После звонка пенсионерке пришло сообщение о мошенничестве с предложением перезвонить на указанный номер. Ответивший аферист представился сотрудником «Роскомнадзора» и сообщил о якобы оформленной от ее имени доверенности на члена террористической организации.

В течение трех недель пара по инструкциям злоумышленников переводила деньги на «безопасный счет», обналичивала средства и даже продала автомобиль. Общая сумма потерь составила около 15 млн рублей. Осознав обман, супруги обратились в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

