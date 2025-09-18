На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова назвала главную причину тревоги россиян

Москалькова: качество и стоимость услуг ЖКХ больше всего тревожат людей
true
true
true
close
Improvisor/Shutterstock/FOTODOM

Вопросы о качестве и стоимости услуг ЖКХ лидируют среди обращений к омбудсмену. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала на Всероссийском форуме развития отрасли, пишет ТАСС.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — сказала она.

Москалькова уточнила, что обращения на эту тему в аппарат омбудсмена были из Челябинской и Московской областей. В частности, в подмосковной Электростали не было горячей воды, а деньги за нее брали. Омбудсмен добавила, что в итоге за услуги сделали перерасчет.

В сентябре этого года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. В качестве примера Краснов привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Он заявил, что Генпрокуратура требует «устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее».

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельным ботом для оплаты услуг ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами