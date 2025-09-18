Москалькова назвала главную причину тревоги россиян

Вопросы о качестве и стоимости услуг ЖКХ лидируют среди обращений к омбудсмену. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала на Всероссийском форуме развития отрасли, пишет ТАСС.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — сказала она.

Москалькова уточнила, что обращения на эту тему в аппарат омбудсмена были из Челябинской и Московской областей. В частности, в подмосковной Электростали не было горячей воды, а деньги за нее брали. Омбудсмен добавила, что в итоге за услуги сделали перерасчет.

В сентябре этого года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. В качестве примера Краснов привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Он заявил, что Генпрокуратура требует «устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее».

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельным ботом для оплаты услуг ЖКХ.