Генпрокурор России вынес предупреждение «любителям начислений» в сфере ЖКХ

Сергей Гунеев/РИА Новости

В России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Прокурорами выявляются случаи, когда в тарифные решения необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг», — сказал он.

В качестве примера Краснов привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Он заявил, что Генпрокуратура требует «устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее».

Также Краснов рассказал, что поручил прокурорам за всеми такими «любителями начислений» обеспечить пристальный надзор и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений. Он добавил, что его ведомство потребовало откорректировать тарифы ЖКХ на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей.

До этого исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков заявил в беседе с «Газетой.Ru» о том, что россияне могут заметно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, если начнут использовать технологические и организационные инструменты. Он отметил, что простой аудит общедомовых расходов может выявить до 20–30% переплат.

Ранее в России допустили, что коммуналка в стране не подорожает в ближайшие полгода.

