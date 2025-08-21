На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ботом для оплаты ЖКХ

МВД: через поддельные боты для оплаты ЖКХ мошенники получают личные данные
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты рассылают россиянам сообщения от имени управляющей компании и предлагают «решить проблемы» в Telegram-боте, таким образом получая личные данные. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

«‎В мессенджерах или соцсетях рассылаются сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. Текст содержит угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Упор делается на срочность - «последний срок до 25-го числа». Предлагается решить проблему через Telegram-бот», — говорится в сообщении.

Мошеннический бот повторяет интерфейс государственных сервисов и запрашивает личные данные. Потом отправляют сообщение якобы от Роскомнадзора, в котором утверждают, что сведения получили злоумышленники. Далее жертва получает ссылку для выхода на связь с мошенниками. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» они получают из СМС, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета».

Ранее туристов предупредили о новой схеме мошенников.

