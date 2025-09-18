В Британии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы России

Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает «Би-би-си».

Отмечается, что 41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, в графстве Эссекс. Еще один мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в том же городе.

Всех троих подозревают в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи о национальной безопасности и доставлены в отделение полиции в Лондоне. По данным издания, страна, к которой относятся подозрения, — Россия.

