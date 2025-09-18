На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы России
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает «Би-би-си».

Отмечается, что 41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, в графстве Эссекс. Еще один мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в том же городе.

Всех троих подозревают в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи о национальной безопасности и доставлены в отделение полиции в Лондоне. По данным издания, страна, к которой относятся подозрения, — Россия.

До этого сообщалось, что российский этнограф Святослав Каверин вернулся в Россию спустя 52 дня после того, как его задержали в Афганистане. Все это время он не выходил на связь с родными: талибы (движение внесено в список террористических организаций) не разрешали ему звонки, аргументируя это тем, что его скоро выпустят. В российском посольстве освобождение ученого назвали кропотливой работой. Сам Каверин рассказал, что его подозревали в шпионаже, однако никаких улик не нашли, и суд снял все обвинения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в переодетый в пенсионерку агент Украины, закладывающий бомбу под авто, попал на видео.

