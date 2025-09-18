На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница перевела сотни тысяч со счета матери аферистам за валюту в игре

Нижегородская школьница оставила мать без денег, пытаясь получить монеты в игре
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области девятилетняя девочка попалась на удочку аферистов и перевела им сотни тысяч рублей с карты матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как рассказала потерпевшая, ее дочь переписывалась в мессенджере с человеком, который представился сотрудником популярной онлайн- игры. Собеседник убедил девочку, что может предложить ей игровые монеты по выгодной цене. Школьница согласилась. После этого она выполняла все указания афериста и со счета ее матери пропали 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее на Урале школьник оставил мать без денег, пытаясь получить игровую валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами