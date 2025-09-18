Российская школьница перевела сотни тысяч со счета матери аферистам за валюту в игре

В Нижегородской области девятилетняя девочка попалась на удочку аферистов и перевела им сотни тысяч рублей с карты матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как рассказала потерпевшая, ее дочь переписывалась в мессенджере с человеком, который представился сотрудником популярной онлайн- игры. Собеседник убедил девочку, что может предложить ей игровые монеты по выгодной цене. Школьница согласилась. После этого она выполняла все указания афериста и со счета ее матери пропали 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее на Урале школьник оставил мать без денег, пытаясь получить игровую валюту.