«Почему в обед не выпиваем бокал вина?»: Силуанов пошутил про работоспособность москвичей

Силуанов: москвичам стоит пить бокал вина в обед, как это делают в ФРГ и Италии
true
true
true

Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что подтверждением высокого уровня производительности труда в Москве может стать традиция употреблять бокал вина или пива в обеденное время, как это делают в Германии и Италии. Об этом он заявил в ходе Московского финансового форума (МФФ), передает ТАСС.

Во время эфира с ним дискутировал о работоспособности россиян мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве примера он привел с высоким показателем производительности — Германию и Италию, где работники позволяют себе выпить бокал пива или воспользоваться перерывом на сон.

«Я только одного не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или Италии, почему мы в обед <...> не выпиваем по бокалу вина?» — сказал министр финансов.

До этого диетолог Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что вино может оказать благоприятное воздействие на организм, так как в его составе есть полезный антиоксидант. Однако при этом напиток должен быть натуральным, а пить рекомендуется не более одного бокала в день.

Вино может быть в ежедневном рационе в умеренных количествах, отметила врач. В частности, оно полезно для сосудов и всей сердечно-сосудистой системы за счет содержания ресвератрола — это антиоксидант, который обеспечивает стабильность клеточных мембран, в том числе эндотелий клеток.

Ранее были названы категории людей, которым нельзя употреблять красное вино.

