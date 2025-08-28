На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы категории людей, которым нельзя употреблять красное вино

Врач Гайфутдинов: красное вино запрещено пить людям с заболеваниями сердца
true
true
true
close
Depositphotos

Регулярное употребление красного вина может навредить здоровью, несмотря на его возможные полезные свойства. Более того, существуют категории людей, которым напиток категорически запрещен. Об этом в интервью Life сообщил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Употребление вина, по его словам, противопоказано людям с заболеваниями печени из-за дополнительной нагрузки на орган и риска обострения цирроза или гепатита; гипертоникам, поскольку алкоголь повышает давление и может привести к осложнениям; пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, у которых спиртное способно ухудшить состояние. Также от напитка следует отказаться беременным и кормящим женщинам из-за негативного влияния на развитие плода и здоровье младенца; людям с историей алкоголизма или склонностью к зависимости, так как даже малые дозы могут вызвать рецидив; пациентам с неврологическими расстройствами (эпилепсия, мигрень), у которых алкоголь провоцирует приступы; а также лицам с аллергией или непереносимостью компонентов вина.

«Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток», — предупредил специалист.

Психиатр, врач-нарколог Владимир Каторгин до этого говорил, что желание выпить бокал вина или шампанского каждый день называется бытовым пьянством, которое чаще всего позднее трансформируется в алкоголизм.

Ранее россиянам объяснили, как пиво влияет на потенцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами