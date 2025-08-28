Названы категории людей, которым нельзя употреблять красное вино

Регулярное употребление красного вина может навредить здоровью, несмотря на его возможные полезные свойства. Более того, существуют категории людей, которым напиток категорически запрещен. Об этом в интервью Life сообщил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Употребление вина, по его словам, противопоказано людям с заболеваниями печени из-за дополнительной нагрузки на орган и риска обострения цирроза или гепатита; гипертоникам, поскольку алкоголь повышает давление и может привести к осложнениям; пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, у которых спиртное способно ухудшить состояние. Также от напитка следует отказаться беременным и кормящим женщинам из-за негативного влияния на развитие плода и здоровье младенца; людям с историей алкоголизма или склонностью к зависимости, так как даже малые дозы могут вызвать рецидив; пациентам с неврологическими расстройствами (эпилепсия, мигрень), у которых алкоголь провоцирует приступы; а также лицам с аллергией или непереносимостью компонентов вина.

«Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток», — предупредил специалист.

Психиатр, врач-нарколог Владимир Каторгин до этого говорил, что желание выпить бокал вина или шампанского каждый день называется бытовым пьянством, которое чаще всего позднее трансформируется в алкоголизм.

