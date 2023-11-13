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Врач назвала условие, при котором вино становится полезным для здоровья

Врач-диетолог Королева: для здоровья полезно только натуральное вино

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Depositphotos

Вино может оказать благоприятное воздействие на организм, так как в его составе есть полезный антиоксидант, подтвердила диетолог Маргарита Королева. Однако при этом напиток должен быть натуральным, а пить рекомендуется не более одного бокала в день, отметила она в эфире НСН.

Вино может быть в ежедневном рационе в умеренных количествах, отметила врач. В частности, оно полезно для сосудов и всей сердечно-сосудистой системы за счет содержания ресвератрола – это антиоксидант, который обеспечивает стабильность клеточных мембран, в том числе эндотелий клеток.

Однако вино должно быть натуральным, подчеркнула Королева.

«Человек на трезвую голову должен определить для себя дозировку, которая не будет вопреки его жизни, жизни близких людей, работоспособности, — добавила она. — Но в небольшой дозировке, скажем, до бокала в день, вполне может быть уместен этот продукт, если он натуральный».

Ранее гастроэнтеролог рассказала, что любой алкогольный напиток имеет негативное действие на организм. Отмечается, что самым сложным и вредным для организма является алкоголь «с пузырьками», на первом месте – шампанское.

В то же время кардиологи считают, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на здоровье, в том числе способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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