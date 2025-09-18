На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педофил надругался над ребенком в лифте и получил 16 лет строгого режима

В Челябинске осудили педофила, надругавшегося над девочкой в лифте
Максим Блинов/РИА Новости

В Челябинске вынесли приговор 31-летнему педофилу, который надругался над девочкой в лифте. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает chel.mk.ru.

Инцидент произошел 24 сентября прошлого года в Тракторозаводском районе города. Находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, злоумышленник пристал к двум девочкам в возрасте шести и семи лет. Он завел детей в подъезд жилого дома, где показывал им фотографии раздетых несовершеннолетних и предлагал снять одежду. После отказа преступник проводил одну из малолетних в лифт и совершил с ней действия сексуального характера.

По решению суда мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначили дополнительное наказание в виде 12-летнего запрета на работу в учреждениях для несовершеннолетних.

Ранее двое пьяных россиян набросились на юного самокатчика и надругались над ним.

