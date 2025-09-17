Двое пьяных россиян набросились на юного самокатчика и надругались над ним

В Саратовской области вынесли приговор двум мужчинам в возрасте 24 и 52 лет, надругавшимся над 15-летним самокатчиком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 апреля в одном из парков города Балаково. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения набросились на юношу. Они сбили его с электросамоката, повалили на землю и потребовали отдать мобильный телефон. Один из нападавших прижал тело молодого человека электросамокатом и сдавливал его. Испугавшийся подросток передал телефон, после чего злоумышленники потребовали разблокировать устройство. Преступники также надругались над несовершеннолетним.

Приговором суда старший из нападавших получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а младший — восемь лет и шесть месяцев. Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, и ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

