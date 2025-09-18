Медсестра подала в суд на брата, 4 месяца стеснявшегося сказать ей, что ее уволили

Daily Mail: шотландка подала в суд на брата, не сказавшего ей, что ее уволили

Медсестра из Шотландии подала иск в суд по трудовым спорам против собственного брата — врача общей практики, который в течение четырех месяцев скрывал от нее факт увольнения, пишет Daily Mail.

Аника Мугал утверждает, что ее брат, доктор Мохаммед Мугал, намеренно использовал расплывчатые формулировки, пытаясь сообщить ей, что она уволена. Мужчина объяснил это тем, что хотел «смягчить удар», зная, что сестра беременна. Ситуация осложнилась году, когда у Мугал появились еще и проблемы со здоровьем. Ее перевели на удаленную работу с пациентами, страдающими хроническими заболеваниями. При этом она время от времени помогала на прививочных пунктах и при проведении тестов на COVID-19.

Теперь женщина обвиняет брата и клинику в незаконных вычетах из зарплаты, неинформировании об изменении условий контракта и несправедливом увольнении. Судья по трудовым спорам подчеркнул, что «работник на месте Аники не мог бы понять слова доктора как ясное уведомление об увольнении». Таким образом, действия руководства были признаны объективно неоднозначными.

Дело будет передано на дальнейшее рассмотрение. Стороны пока не прокомментировали публично ход разбирательства.

