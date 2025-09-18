На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медсестра подала в суд на брата, 4 месяца стеснявшегося сказать ей, что ее уволили

Daily Mail: шотландка подала в суд на брата, не сказавшего ей, что ее уволили
true
true
true
close
Shutterstock

Медсестра из Шотландии подала иск в суд по трудовым спорам против собственного брата — врача общей практики, который в течение четырех месяцев скрывал от нее факт увольнения, пишет Daily Mail.

Аника Мугал утверждает, что ее брат, доктор Мохаммед Мугал, намеренно использовал расплывчатые формулировки, пытаясь сообщить ей, что она уволена. Мужчина объяснил это тем, что хотел «смягчить удар», зная, что сестра беременна. Ситуация осложнилась году, когда у Мугал появились еще и проблемы со здоровьем. Ее перевели на удаленную работу с пациентами, страдающими хроническими заболеваниями. При этом она время от времени помогала на прививочных пунктах и при проведении тестов на COVID-19.

Теперь женщина обвиняет брата и клинику в незаконных вычетах из зарплаты, неинформировании об изменении условий контракта и несправедливом увольнении. Судья по трудовым спорам подчеркнул, что «работник на месте Аники не мог бы понять слова доктора как ясное уведомление об увольнении». Таким образом, действия руководства были признаны объективно неоднозначными.

Дело будет передано на дальнейшее рассмотрение. Стороны пока не прокомментировали публично ход разбирательства.

Ранее китаянку уволили за уход с работы на минуту раньше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами