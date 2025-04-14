Китаянку уволили за уход с работы на минуту раньше

В Китае женщина потеряла работу после того, как ушла с нее на минуту раньше

В Китае женщина шесть раз за год ушла с работы на минуту раньше и была уволена. Однако смогла доказать в суде, что увольнение было несправедливым. Об этом сообщает South China Morning Post.

В начале этого года жительница провинции Гуандун по фамилии Ван подала в суд на компанию, базирующуюся в Гуанчжоу. Она три года проработала в этой фирме и имела хорошую профессиональную репутацию, однако бывший работодатель решил внезапно уволить ее.

Менеджер по кадрам сообщил Ван по телефону, что записи видеонаблюдения в офисе показали, как она покидает свое рабочее место на минуту раньше положенного времени. Это происходило шесть раз в течение одного месяца в прошлом году и стало основанием для одномоментного увольнения. Тогда Ван обратилась с жалобой в местный орган по правам трудящихся и подала в суд на компанию.

На судебном слушании было заявлено, что работодатель не предупредил женщину о имевших место нарушениях и не имел права увольнять ее внезапно. Суд постановил, что увольнение Ван было незаконным и необоснованным. В итоге Ван присудили компенсацию, размер которой не уточняется.

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