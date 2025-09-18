Папа Римский пообещал не менять доктрину о браке между мужчиной и женщиной

Папа Римский Лев XIV пообещал католикам, что он не будет менять ключевую доктрину об однополых браках и женщинах-дьяконах. Об этом сообщает France24.

В интервью американской журналистке Элиз Энн Аллен для книги «Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер XXI века» понтифик рассказал, что некоторые люди требуют изменения церковных доктрин.

Лев XIV признал, что он разделяет позицию своего предшественника папы Франциска приветствовать всех в церкви. При этом он уточнил, что зовет в церковь не только людей определенной категории, а всех.

Прежний глава Римской церкви сделал множество заявлений, приветствующих вступление в Католическую церковь людей, традиционно считающихся «грешниками», то есть представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и тд.

Лев XIV заявил, что крайне маловероятно, по крайней мере в ближайшем будущем, что церковная доктрина относительно сексуальной ориентации или брака изменится.

«Я думаю, что учение Церкви останется таким, какое оно есть», — подчеркнул римский епископ.

Решение Франциска допустить благословение однополых браков в экстренных случаях вызвало негативную реакцию консерваторов, особенно в Африке и США. Лев XIV заявил, что любой вопрос, связанный с темой ЛГБТ, вызывает дискуссии. Папа отметил, что не стремится разжигать конфликты, а лишь хочет поддержать традиционные семьи, состоящие из отца, матери и детей.

Предшественник Льва XIV папа Франциск выступал против трансгердерного перехода, суррогатного материнства и преследования геев. Он утверждал, что тот факт, что в некоторых местах многих людей сажают в тюрьмы, пытают и даже лишают благ жизни исключительно за свою сексуальную ориентацию, следует осудить как противоречащий человеческому достоинству.

