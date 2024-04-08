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Ватикан выступил против абортов и преследования геев

Ватикан выступил против абортов, суррогатного материнства и преследования геев

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ватикан выступил против трансгердерного перехода, суррогатного материнства и преследования геев. Документ под названием Dignitas infinita опубликовала дикастерия доктрины веры Ватикана.

«Тот факт, что в некоторых местах многих людей сажают в тюрьмы, пытают и даже лишают благ жизни исключительно за свою сексуальную ориентацию, следует осудить как противоречащий человеческому достоинству», — заявили в Ватикане.

При этом в Ватикане осудили современную гендерную теорию.

«Все попытки скрыть неустранимое половое различие между мужчиной и женщиной быть отвергнуты», -— заявляется в документе. Отмечается, что эта максима также должна применяться при воспитании детей.

Подчеркивается, что человеческое тело создано «по образу и подобию Божию», поэтому должно быть принято как дар. Однако эта трактовка не распространяется на людей с аномалиями половых органов, которые уже очевидны при рождении или развиваются позже.

Также Святой престол категорически высказался против практики эвтаназии и абортов, подчеркивая ценность и достоинство человеческой жизни с момента зачатия до ее естественного завершения.

«Нет таких обстоятельств, при которых жизнь человека переставала бы быть достойной и могла бы, как следствие, быть прекращена», — говорится в документе.

До этого Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах.

Ранее папа Римский отказался венчать ЛГБТ-пары («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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