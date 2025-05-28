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СМИ выяснили, что слово «геи» заменили на «нетривиальные» в российской версии «Конклава»

«Можем объяснить»: В РФ переозвучили фильм «Конклав» из-за фразы о геях и разводах
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Российские стриминги переозвучили фильм «Конклав» о тайнах Ватикана, а также обрезали ряд других зарубежных картин. Об этом сообщает «Можем объяснить».

В «Конклаве», отмечает Telegram-канал, заменили слово «геи» на «нетривиальные», что привело к полной потере смысла эпизода. Речь идет о моменте, когда один из претендентов на пост папы Hимского критикует своего конкурента-консерватора. Тот считает, что геев нужно «отправлять в тюрьму в этом мире и в ад — в следующем».

В другом эпизоде того же фильма фраза «геи и разводы» была заменена на «нетрадиционные ценности».

«Можем объяснить» также выяснил, что из фильма «Облачный атлас» попала целая сюжетная линия, что привело к потере примерно 30 минут хронометража. Из комедии «Праведные Джеймстоуны» вырезали сцену, в которой мужчина делает другому массаж, несмотря на то, что в сериале не идет речь об однополой любви между ними. Все сцены с однополой любовью и наготой подверглись цензуре в шоу «Борджиа».

19 мая стало известно, что из песни «Кто такая Элис» вырезали строчки об ориентации героя. По словам лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова, он не хочет, чтобы на группу написали жалобу.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что писатели не должны использовать мат и другую нецензурную лексику в книгах о СВО.

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