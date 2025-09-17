В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов

В России зафиксирован новый вид мошенничества, злоумышленники стали притворяться школьными психологами. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, в начале учебного года целью аферистов стали родители учащихся и сами дети.

«Они (мошенники. — «Газета.Ru») маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — сказала депутат.

Сообщается, что злоумышленники отправляют сообщение, в котором оповещают об «обязательном психологическом тестировании», которое не прошел школьник. Далее мошенники предлагают перепройти тест по ссылке на поддельный сайт, имитирующий госуслуги. Пользователям предлагается ввести личные данные, после чего аферисты похищают финансы с банковских карт или используют собранную информацию в дальнейших атаках.

Также, по словам Лантратовой, сообщения приходят самим детям под предлогом полной конфиденциальности, якобы о тесте нельзя говорить родителям. Чаще всего на такое психологическое давление попадаются именно школьники, заключила она.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о популярной схеме телефонных мошенников. Преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения, после чего потерпевшие сами звонят аферистам по оставленному номеру и выполняют их команды.

По информации правоохранителей, россияне часто доверяют такого рода аферам, и «решают на всякий случай проверить информацию». Когда гражданин связывается с мошенником, у того в распоряжении оказываются его личные данные. В результате злоумышленнику легче обмануть свою жертву.

Ранее мошенники научились обманывать россиян через календарь в iPhone.