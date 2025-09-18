На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хабаровский край занял первое место в стране по заболеваемости наркоманией

Минздрав: Хабаровский край находится на 1-м месте по заболеваемости наркоманией
Хабаровский край занял первое место среди регионов России по заболеваемости наркоманией в 2024 году. Об этом, ссылаясь на данные министерства здравоохранения РФ, сообщает РИА Новости.

Так, заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. На втором месте находится Новосибирская область (18,4), на третьем — Свердловская область (17,7).

Самый низкий уровень показателей по заболеваемости зафиксирован в Чувашии (1,4), Белгородской (3,2) и Оренбургской областях (3,4). В Ненецком и Чукотском автономных округах случаев впервые установленной наркомании не было вообще.

27 мая Верховный суд России предложил отменить наказание в виде лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. В суде пояснили, что преступления в этой сфере зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица. Предоставление им возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений.

Ранее мужчина решил пройти пешком 700 км, чтобы побороть зависимость от каннабиса.

