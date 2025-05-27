Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков

Верховный суд предложил не лишать свободы за хранение наркотиков без цели сбыта

Верховный суд (ВС) России предложил отменить наказание в виде лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс вынесен на Пленум ВС, передает РИА Новости.

В суде пояснили, что преступления в этой сфере зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица. Предоставление им возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений, отметили в ВС РФ.

Проектом закона предлагается исключить наказание в виде лишения свободы за впервые совершенные незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта, незаконное культивирование содержащих наркотические вещества растений и подделку рецептов на наркотические вещества, если они не сопровождаются отягчающими обстоятельствами.

Это даст возможность судам при назначении наказания обязать осужденного пройти курс лечения.

27 мая стало известно, что Верховный суд предложил запретить арестовывать беременных женщин, подозреваемых в совершении нетяжких преступлений.

Ранее кошку-наркокурьера поймали в тюрьме Коста-Рики.