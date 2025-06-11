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Мужчина решил пройти пешком 700 км, чтобы побороть зависимость от каннабиса

Таец решил пройти 700 км ради победы над зависимостью от каннабиса
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Office of the Narcotics Control Board Region 6/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Таиланда предпринял необычный шаг, чтобы избавиться от зависимости от каннабиса. Он решил пройти пешком 700 километров от своего дома до горы Кайлас в Тибете – священного места для буддистов и индуистов, которое традиционно считается центром мира, пишет Bangkok Post.

Мужчина начал свой путь с намерением очистить разум и тело, а также полностью отказаться от употребления наркотиков. По его словам, он был зависим от каннабиса на протяжении многих лет и понял, что это начинает разрушать его жизнь. Он надеется, что длительное путешествие и духовные практики помогут ему справиться с привычкой.

Пока он прошел около 100 километров и планирует продолжать путь постепенно, делая остановки в монастырях и общаясь с местными жителями. Таец не берет с собой много вещей – только минимальный набор одежды, медикаменты и немного еды. Мужчина также рассчитывает на поддержку случайных попутчиков и добрых людей, которых встретит на пути.

Местные власти и представители организаций по борьбе с наркоманией отметили инициативу как вдохновляющую, но призвали использовать более системные методы лечения зависимости. Тем не менее, они подчеркнули важность осознания проблемы и стремление человека начать новую жизнь.

Ранее школьники в Китае прошли два км ради выпускного фото с тяжелобольным одноклассником.

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