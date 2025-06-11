Мужчина решил пройти пешком 700 км, чтобы побороть зависимость от каннабиса

Житель Таиланда предпринял необычный шаг, чтобы избавиться от зависимости от каннабиса. Он решил пройти пешком 700 километров от своего дома до горы Кайлас в Тибете – священного места для буддистов и индуистов, которое традиционно считается центром мира, пишет Bangkok Post.

Мужчина начал свой путь с намерением очистить разум и тело, а также полностью отказаться от употребления наркотиков. По его словам, он был зависим от каннабиса на протяжении многих лет и понял, что это начинает разрушать его жизнь. Он надеется, что длительное путешествие и духовные практики помогут ему справиться с привычкой.

Пока он прошел около 100 километров и планирует продолжать путь постепенно, делая остановки в монастырях и общаясь с местными жителями. Таец не берет с собой много вещей – только минимальный набор одежды, медикаменты и немного еды. Мужчина также рассчитывает на поддержку случайных попутчиков и добрых людей, которых встретит на пути.

Местные власти и представители организаций по борьбе с наркоманией отметили инициативу как вдохновляющую, но призвали использовать более системные методы лечения зависимости. Тем не менее, они подчеркнули важность осознания проблемы и стремление человека начать новую жизнь.

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