Синоптик рассказала, будет ли в Москве сентябрьский снег

Синоптик Позднякова не доверяет прогнозам о снеге в конце сентября в Москве
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре. Ее слова приводит газета «Известия».

«В принципе, в отдельные годы могут покружить снежинки, но я не очень доверяю этим прогнозам по поводу первого снега уже в конце сентября», — сказала она.

При этом эксперт предупредила об ожидаемом снижении ночных температур после начала астрономической осени 23 сентября до уровня в 2-7 °C. Специалистка отметила, что, поскольку отрицательные температуры не ожидаются, то не будет и снега.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели в центральную часть европейской территории России придет осенняя облачная погода. Метеоролог пояснил, что уже с 18 сентября прогнозируется облачность, а дневная температура воздуха снизится до +16…+18°C. Он отметил, что в пятницу и в выходные температура снизится до +16…+17°C, а местами ожидается небольшой дождь.

Ранее в трех регионах России выпал первый снег.

