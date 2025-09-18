Россиян предупредили об аномальной погоде

Температура воздуха более чем на пять градусов выше климатической нормы ожидается в ближайшие дни в четырех федеральных округах России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальная погода ожидается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

С 17 по 19 сентября в Архангельской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе прогнозируется до +20°C. В Псковской, Калининградской областях и на юге республики Коми ожидается до +20…+24°C.

Вильфанд добавил, что в Магадане в ближайшие дни будет очень тепло. Там прогнозируется на 7°C больше климатической нормы. Также теплее на 8–9°C будет на севере Якутии, где максимальная температура составит +16…+17°C.

«Если смотреть в целом, то подавляющая часть страны занята положительными аномалиями температуры», — рассказал синоптик.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре.

Ранее в трех регионах России выпал первый снег.