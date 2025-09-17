На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе мать похитила сына после конфликта с бывшим мужем

В Севастополе проводят проверку после сообщений о похищении ребенка матерью
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе проверяют информацию о похищении ребенка матерью. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем стало известно после публикации в соцсетях. По данным местных пабликов, между бывшими мужем и женой возник конфликт. Во время ссоры женщина, несмотря на нежелание экс-возлюбленного, увезла их ребенка.

При этом люди, которые сопровождали мать, напали на мужчину. В результате он получил травмы, информация об их характере не уточняется.

На данный момент следователи проводят проверку по статье о похищении человека. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе проверки», – сообщается в публикации.

До этого в Казахстане учитель похитил девушку и пытался принудить ее к браку. Когда он привез возлюбленную домой, сама девушка стала кричать и отбиваться от родных и близких «жениха».

Спасти ее смогли только родственники, которым обо всем рассказала очевидица. После драки пострадавшую забрали домой.

Ранее мужчины похитили ребенка, опоили, и, изнасиловав, стали шантажировать снятым видео.

