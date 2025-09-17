В Ростовской области ввели режим ЧС

МЧС: после ликвидации пожара в Каменск-Шахтинске введен режим ЧС

После ликвидации пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области в микрорайоне Лиховском ввели режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Муниципалитет ввел режим ЧС на пострадавшей территории. Это позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова», — написал он.

Спасатели развернули штаб на базе школы №18, а также пункт временного размещения там же, в спортзале.

Днем 17 сентября в МЧС сообщили, что в Каменск-Шахтинске горела сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные постройки. К ликвидации пожара привлекли 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

