В Ростовской области ввели режим ЧС

После ликвидации пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области в микрорайоне Лиховском ввели режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Муниципалитет ввел режим ЧС на пострадавшей территории. Это позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова», — написал он.
Спасатели развернули штаб на базе школы №18, а также пункт временного размещения там же, в спортзале.
Днем 17 сентября в МЧС сообщили, что в Каменск-Шахтинске горела сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные постройки. К ликвидации пожара привлекли 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
15 сентября в Москве в районе Рязанского шоссе произошел пожар. В Щербинке горели складские помещения, огонь распространился на площади несколько сотен метров.
Ранее в Иваново загорелось общежитие.