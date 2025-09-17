На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иваново загорелось общежитие на улице Сакко

В городе Иваново произошел крупный пожар в общежитии
true
true
true

В общежитии в городе Иваново произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия», публикуя кадры с места событий.

По словам местных жителей, горит общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть клубы белого дыма, которые исходят от горящего здания. Площадь пожара на данный момент не установлена. Очевидцы сообщают, что дым виден из разных частей города. Причины случившегося не сообщаются.

До этого в Татарстане 19-летняя девушка едва не лишилась квартиры, которую заставили поджечь мошенники. В одном из мессенджеров с потерпевшей связался некто по имени Сергей и убедил, что на ее имя оформлен кредит. Девушка подписала фиктивные документы с помощью электронной подписи и тем самым дала злоумышленникам доступ к своим банковским счетам.

После они начали ее шантажировать сливом личных фотографий и потребовали совершить поджог квартиры для инсценировки страхового случая. Пострадавшая частично выполнила требования, но не довела задуманное до конца, а затем все же обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла за запчастями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами