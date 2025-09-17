В Иваново загорелось общежитие на улице Сакко

В общежитии в городе Иваново произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия», публикуя кадры с места событий.

По словам местных жителей, горит общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть клубы белого дыма, которые исходят от горящего здания. Площадь пожара на данный момент не установлена. Очевидцы сообщают, что дым виден из разных частей города. Причины случившегося не сообщаются.

