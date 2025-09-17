На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На африканском континенте стала доступна платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ

Платформа «А7» от ПСБ начала работать в Африке
true
true
true
close
Пресс-служба Компании А7

В странах Африки запустили платформу трансграничных платежей «А7» от ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

Первые офисы банка открылись в Хараре (Зимбабве) и Лагосе (Нигерия). В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, посол РФ в Зимбабве Николай Красильников, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков и заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Осман Кабалоев.

Как отметил Дорофеев, открытие офисов в Нигерии и Зимбабве является первым шагом по развитию надежной и технологичной инфраструктуры международных расчетов на быстрорастущем рынке Африки.

«Проект реализуется при комплексной поддержке государственных финансовых ведомств всех сторон и в тесном взаимодействии с нашими партнерскими компаниями в Зимбабве и Нигерии», — сказал он.

Дорофеев добавил, что платформа «А7» обеспечивает технологичное операционное IT-решение для бесперебойных и своевременных расчетов в любую страну.

«Наши партнеры в Зимбабве и Нигерии обладают наработанной экспертизой местных рынков и потребностей работающего здесь бизнеса. Уверен, что вместе мы обеспечим четко функционирующую и востребованную платежную инфраструктуру», — отметил он.

В партнерских офисах в Зимбабве и Нигерии клиентам будет доступен широкий спектр финансовых инструментов для развития бизнеса и расчетов по внешнеторговым контрактам.

Генеральный директор «А7» Илан Шор отметил, что платформа даст местному рынку возможность платить альтернативной банковской системе.

«Мы предлагаем хорошую цену и интересные условия. По сути, сегодня мы являемся альтернативой международным крупным игрокам в данной отрасли. И это первая российская финансовая международная платформа», — сказал он.

Напомним, ранее в рамках ВЭФ председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор доложили президенту РФ Владимиру Путину о запросе зарубежных компаний на систему надежных трансграничных расчетов, устойчивых к санкциям, и планах запуска такой инфраструктуры в африканских странах.

