На Алтае мужчина открыл стрельбу по пожилой сестре и ее мужу из-за участка

В Барнауле мужчину задержали за стрельбу по сестре и ее мужу

В Барнауле мужчина стал фигурантом уголовного дела после стрельбы на собственном участке. Об этом сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.

69-летний мужчина проживал на территории один, но его 76-летняя сестра, имевшая долю собственности, пользовалась приусадебным участком. Из-за этого в семье часто возникали конфликты.

В день инцидента, по версии следствия, подозреваемый выпивал алкогольные напитки. В какой-то момент он вышел из дома и несколько раз выстрелил в сестру и ее супруга из зарегистрированного охотничьего ружья. Позже пострадавших нашли, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину нашли «по горячим следам».

«Следователями и следователями-криминалистами проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Сотрудники СК просят суд о заключении фигуранта под стражу.

