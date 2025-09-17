На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Алтае мужчина открыл стрельбу по пожилой сестре и ее мужу из-за участка

В Барнауле мужчину задержали за стрельбу по сестре и ее мужу
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Барнауле мужчина стал фигурантом уголовного дела после стрельбы на собственном участке. Об этом сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.

69-летний мужчина проживал на территории один, но его 76-летняя сестра, имевшая долю собственности, пользовалась приусадебным участком. Из-за этого в семье часто возникали конфликты.

В день инцидента, по версии следствия, подозреваемый выпивал алкогольные напитки. В какой-то момент он вышел из дома и несколько раз выстрелил в сестру и ее супруга из зарегистрированного охотничьего ружья. Позже пострадавших нашли, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину нашли «по горячим следам».

«Следователями и следователями-криминалистами проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Сотрудники СК просят суд о заключении фигуранта под стражу.

Ранее нескольких человек госпитализировали после стрельбы на мальчишнике в Челябинске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами