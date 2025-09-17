На Алтае мужчина открыл стрельбу по пожилой сестре и ее мужу из-за участка

В Барнауле мужчина стал фигурантом уголовного дела после стрельбы на собственном участке. Об этом сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.
69-летний мужчина проживал на территории один, но его 76-летняя сестра, имевшая долю собственности, пользовалась приусадебным участком. Из-за этого в семье часто возникали конфликты.
В день инцидента, по версии следствия, подозреваемый выпивал алкогольные напитки. В какой-то момент он вышел из дома и несколько раз выстрелил в сестру и ее супруга из зарегистрированного охотничьего ружья. Позже пострадавших нашли, но спасти не смогли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину нашли «по горячим следам».
«Следователями и следователями-криминалистами проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», – сообщается в публикации.
Сотрудники СК просят суд о заключении фигуранта под стражу.
