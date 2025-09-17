На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нескольких человек госпитализировали после стрельбы на мальчишнике в Челябинске

В Челябинске неизвестные напали на гостей вечеринки и обстреляли их из травмата
Мальчишник в Челябинске закончился стрельбой и госпитализацией нескольких человек. Об этом Telegram-каналу «Агентство чрезвычайных новостей» рассказала подписчица.

Вечером 11 июня компания из четырех мужчин и двух женщин, отмечавших мальчишник, отдыхала в общественной беседке. Около полуночи они вызвали такси и столкнулись с агрессивной толпой, пока ждали машину.

Началась потасовка, во время которой злоумышленники открыли стрельбу из травматического оружия, а также сорвали золотую цепь с шеи у одного из гостей.

«Я кричала: «Мальчишки, что вы делаете? У него же свадьба через две недели!» В ответ один из них, не говоря ни слова, намотал мои волосы на руку и швырнул на грунтовую дорогу. У меня были содраны локоть, рука и нога», — рассказала одна из пострадавших.

В итоге на место вызвали скорую и полицию, но задержать хулиганов, по словам челябинки, стражи порядка не успели.

«Одного без сознания реанимировали около 30 минут. Всех пострадавших увезли на скорой. Дежурные сотрудники полиции взяли у нас объяснения и написали заявления», — заключила женщина.

В УМВД России по Челябинску сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и задержании подозреваемого.

Ранее в Северной Осетии на свадьбе гость с пистолетом случайно ранил девочку в глаз.

